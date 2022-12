L’invito di chi lotta: "Donate il midollo"

Silvana mi ha fatto posto di fianco a lei , nella chiesa affollatissima. E si è stretta all’amica che sedeva alla sua sinistra. Silvana è siciliana, ma abita ad Arezzo, ha tre figli - di 22, 16 e 13 anni - dal 2006 ha un linfoma come nemico quotidiano. Ha già subìto tre trapianti . La curano a Bologna, nella stessa struttura del Sant’Orsola che da luglio 2019 allo scorso novembre ha seguito Mihajlovic. Conosceva benissimo Sinisa . E anche Arianna, «una donna meravigliosa, è sempre stata vicina al marito nella stanzetta in cui poteva entrare un lettino e poco altro. Lei sempre in piedi di fronte a lui».

Silvana ha pregato per i suoi ragazzi, per suo marito, per Sinisa e anche per sé. Parlava a bassa voce e sorrideva mentre mi diceva che «Mihajlovic ha aiutato tutti quelli che affrontano il cancro, ha dato loro coraggio e speranza, ha cambiato l’atteggiamento di molte persone che si sentivano sconfitte in partenza». E mentre un’altra signora mi sussurrava tra le lacrime «io ce l’ho fatta, io ce l’ho fatta», Silvana mi ha invitato a dare una mano: «Tu che vai in televisione fai un appello affinché le persone donino il midollo. È la cosa più importante, è fondamentale. Donate il midollo, ripetilo tutte le volte che puoi».

Alla fine della messa le ho formulato un augurio alla Sinisa: «Silvana, mi raccomando, fai la brava». «Donate il midollo», ha ripetuto più volte.

Come fare per diventare donatori? La risposta l’ho avuta dalla fondazione Veronesi: «Per iscriversi al Registro Ibmdr (Italian Bone Marrow Donor Registry) bisogna avere un’età compresa tra 18 e 35 anni, pesare almeno cinquanta chili e essere in buona salute. È necessario fare un primo screening: vale a dire un colloquio anamnestico e un prelievo di saliva o sangue, per procedere alla tipizzazione. Se non vengono riscontrate controindicazioni cliniche, si può entrare nel Registro Ibmdr dove si resterà fino al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno».