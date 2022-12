Federico Fashion Style, party di Natale abusivo: blitz dei vigili

Festa di Natale rovinata per Federico Fashion Style . Come riporta Il Mattino, il noto hair stylist ha organizzato lo scorso mercoledì 21 dicembre un party natalizio nel suo salone di bellezza a Napoli. Diverse le celebrità presenti tra cui Valeria Marini, da tempo amica e fidata cliente di Federico, e Rossella Erra, attualmente nel cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. A causa di mancate autorizzazioni da parte del comune c'è stato un blitz dei vigili.

Arrivano i vigili alla festa di Federico Fashion Style

Con l'arrivo delle forze dell'ordine il dj è andato via, ma non hanno fatto lo stesso Federico Lauri e tutti i suoi amici che, al contrario, hanno aperto le danze e festeggiato tutta la sera (postando, tra l'altro, diverse storie e video su Instagram), con gli agenti all'esterno del locale che adesso potrebbero acquisire le immagini e verbalizzare gli organizzatori. La festa non si sarebbe potuta svolgere perché non c'erano i permessi necessari, ma a quanto pare Fashion Style, che non ha ancora commentato l'accaduto, avrebbe fatto orecchie da mercante.