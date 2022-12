Tagliente: Lo sport olimpico come promozione di coesione sociale tra i popoli

In vista delle festività di fine anno il prefetto Francesco Tagliente, nella veste di presidente della Sezione romana dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI), ha rivolto gli auguri natalizi agli Associati romani con il bellissimo videomessaggio augurale della Presidente nazionale del sodalizio Novella Calligaris. Nell’augurare i migliori auspici per l’anno nuovo Tagliente ha ricordato che il 2023 ricorre il 75esimo anniversario dalla data della fondazione dell’Associazione degli Olimpici e Azzurri d’Italia.

Il forte legame di Tagliente all’Associazione risale agli anni 70 quando per alcuni anni, prima di entrare nell’Accademia della Polizia, ha indossato la maglia azzurra. Da allora è rimasto iscritto ininterrottamente all’Associazione che dal 2006 fa parte del World Olympians Associations (WOA), l’Associazione Internazionale che riunisce gli olimpici di tutto il mondo.

Tagliente, che per i suoi meriti nel mondo dello sport è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni, della Medaglia d’oro al merito sportivo conferitagli dalla Federazione italiana judo lotta Karate arti marziali oltre alla Medaglia d’oro FIFA conferitagli a conclusione del Campionato Mondiale in Germania nel 2006 (nella foto dopo la finale di quel Mondiale Tagliente è con il ct Lippi), aggiunge che per il 2023, come presidente della sezione romana dell’ANAOAI, si impegna a «celebrare l’anniversario con eventi tematici, di concerto con la presidenza nazionale, con il coinvolgimento di tutti gli amici che condividono i valori costituzionali, olimpici, sportivi e culturali simboleggiati dalla Maglia Azzurra del nostro Paese che abbiamo avuto il privilegio di indossare e onorare».

«In questo particolare momento di tensioni geopolitiche mondiali e di degrado etico e morale che rischia d'essere devastante nei confronti delle future generazioni – prosegue Tagliente- mi sembra utile ricordare che lo sport, olimpico ed azzurro, con il suo ideale sportivo può essere anche un utile mezzo per promuovere la coesione sociale e la solidarietà tra i popoli.”

Ricordando il suo impegno anche come delegato alle relazioni istituzionali dell’ANCRI, Tagliente invita a prepararsi a celebrare la Festa del Tricolore. Il 7 gennaio, di ogni anno, si festeggia la Giornata nazionale della bandiera italiana.