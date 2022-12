Lo scherzo su un sito web diventa virale: "E' partito Babbo Natale"

Manca poco alla notte della vigilia di Natale, con la tanto attesa apertura dei regali. Intanto la slitta di Babbo Natale è ufficialmente "partita " per il suo giro del mondo. Si tratta di un geniale scherzo ideato dal sito FlightRadar24 , uno dei portali più usati al mondo per la mappa dei voli aerei civili.

Il "volo" di Babbo Natale su un celebre sito

Il celebre sito, per festeggiare il Natale, ha inserito sulla sua mappa, in mezzo tra gli aerei, anche un'icona che rappresenta proprio la slitta di Babbo Natale. Il "volo" è partito alle ore 2 di questa mattina in Italia, accompagnato anche da un messaggio "ufficiale" che annuncia: "Attenzione! Babbo Natale è partito!". Lo scherzo ha riscosso un enorme successo, al punto che più di un milione di utenti si sono uniti al sito per vedere il viaggio di Babbo Natale, che sta sfrecciando sulla mappa alla magica velocità di 1.350 km/h. Si può seguire il "volo" della slitta sul sito con i codici di rotta SANTA, HOHOHO o R3DNO53, come se si trattasse di un vero e proprio volo di linea.