Putin: "Pronti a negoziare". L'Ucraina: "Non è vero, la Russia non vuole"

La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di "rifiutarsi" di negoziare. Lo riporta il Guardian. Parlando in un'intervista alla televisione di stato Rossiya 1, Putin ha dichiarato: "Siamo pronti a negoziare con tutti i soggetti coinvolti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro: non siamo noi a rifiutarci di negoziare".