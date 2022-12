Icardi picchia duro contro Wanda Nara: "Sei la tossica numero 1"

I commenti di Icardi su Wanda Nara

"Molto ex, ma mi fa impazzire con le videochiamate", ha aggiunto Mauro Icardi, lasciando intendere che la relazione con Wanda Nara non è così conclusa come sembra. Lo sportivo ha poi rivelato che la donna e i cinque figli stanno per tornare in Turchia dopo il soggiorno in Argentina. Wanda non ha mai risposto all'ex marito in diretta Instagram. Al contrario ha attaccato duramente la giornalista Yanina Latorre, che da anni spiffera gossip sulla sua vita privata.