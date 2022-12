Ancora cinghiali per le strade della Capitale. Ad immortalare alcuni esemplari la giornalista del Tg1 Emma D'Aquino in un video che è poi diventato virale su Twitter. Nel filmato si vedono i cinghiali che sul marciapiede camminano all'altezza del carcere di Regina Coeli, non lontano da Trastevere e dal Vaticano. "Per poco non mi sono schiantata contro i cinghiali a passeggio sul lungotevere", ha fatto sapere la D'Aquino.