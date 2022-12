Il padre di Wanda Nara attacca Icardi e promuove L-Gante: che frecciata!

Wanda Nara e Mauro Icardi non sono tornati insieme. A confermalo anche Andrés Nara, il padre dell'imprenditrice, in una breve intervista rilasciata al programma tv Socios del Espectaculo. "Ho trascorso il Natale con Wanda, era come se ci fossimo lasciati da un'ora", ha spiegato l'uomo, che non ha avuto rapporti con la sua primogenita per ben otto anni, tanto da non aver mai visto, almeno fino all'altro ieri, le piccole Francesca e Isabella, nate dall'unione con il giocatore del Galatasaray.

Mauro Icardi e le parole del padre di Wanda Nara Andrés ha confermato la separazione della figlia e ammesso di non aver mai avuto un buon rapporto con Maurito: "Con lui è complicato. Non ho niente contro di lui ma non siamo mai andati d'accordo. Il mio affetto è sempre stato tutto per Maxi Lopez. Ma lo rispetterò sempre perché è il padre delle mie nipotine".

Il padre di Wanda Nara approva L-Gante "Mauro e Wanda sono separati. Ciò che conta per me è che lei e i ragazzi stiano bene. La vedo felice e sicura. Sia Wanda sia Zaira (anche lei si è separata di recente, ndr) sono molto brave e sicure", ha precisato. Andrés Nara ha inoltre rivelato di stimare molto L-Gante nonostante la sua giovane età: "Se Wanda lo sceglierà sarà per un motivo ben preciso. È molto intelligente, è un ragazzo che viene dalla periferia, mi piacciono persone del genere. Mi piace lui come si comporta".