Diletta Leotta e Loris Karius: Natale insieme in Sicilia

Primo Natale insieme per Diletta Leotta e Loris Karius. A due mesi dal colpo di fulmine avvenuto a Londra, la storia d'amore tra la conduttrice e il calciatore è più seria che mai. Il portiere del Newcastle è volato a Catania per trascorrere il Natale con la nuova fidanzata e la sua famiglia. La coppia ha postato sui social network un selfie al mare, baciati dal sole, con Lillo, l'amatissimo cagnolino della bionda presentatrice.

Diletta Leotta innamorata di Karius

Qualche settimana fa Diletta è stata in Germania, dove ha conosciuto i parenti di Karius. "Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. In amore sono passionale, e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero", ha dichiarato di recente la Leotta, che ha aggiunto: "Per trovare l'uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando. È la vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, ma io non sento nessuno. Ci devo sbattere la testa prima di fermarmi".