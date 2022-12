Il Natale di Fedez: "Fitte e crampi allo stomaco"

Primo Natale dopo l'operazione per Fedez. "Fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento, forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili", ha raccontato il cantante in una storia su Instagram. Lo scorso marzo il marito di Chiara Ferragni ha subìto un intervento di quasi sei ore per l’asportazione di un tumore neuroendocrino del pancreas. Da quel momento in poi il rapper ha condiviso ogni dettaglio della sua esperienza con i follower: dalla scoperta della malattia alla sala operatoria, alla riabilitazione fino alle sedute psicologiche per riuscire ad affrontare uno dei momenti più complicati della sua vita.