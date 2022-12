Debole e magro, le ultime foto di Joseph Ratzinger sono impressionanti: Benedetto XVI ha perso anche la voce

Papa Benedetto XVI sta male ed è in isolamento nel Monastero Mater Ecclesiae. Le condizioni di salute del Papa Emerito sono precipitate nell'ultimo periodo: attorno a lui solo quattro 'memores domini', le consacrate laiche della fraternità di Comunione e Liberazione, e il fidato Georg Gaenswein. Debole e magro, Joseph Ratzinger è da diverso tempo anche afono, come svelato dallo scrittore e matematico Giorgio Odifreddi. A quanto pare il 95enne non può più articolare suoni per una grave compromissione delle corde vocali. Non si sa se abbia mai contratto il Covid ma certamente è stato vaccinato.