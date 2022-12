Il pilota di un Boeing 747 fotografa un Ufo in volo: la clamorosa foto diventa virale

Nuovi avvistamenti Ufo. Questa volta a notare in cielo uno strano oggetto volante è stato il pilota esperto Christian van Heijst. In realtà, come spiegato al The Sun, l'olandese nel corso della sua lunga carriera ha visto più di qualche disco anomalo ma solo dopo aver fotografato l'ultimo ha capito che molto probabilmente si trattava di qualcosa di importante. "Pensavo fossero oggetti militari ma analizzandoli meglio ho capito che erano altro". Cosa? Al momento non è dato saperlo ma Heijst ha tenuto a ribadire: "Bisogna raccogliere dati e analizzarli senza pregiudizi".