A Cinecittà World il più grande Capodanno di Roma

Il 31 dicembre Cinecittà World saluta l’arrivo del 2023 mettendo in scena la festa più grande di Roma. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv della Capitale per Capodanno si trasforma in un grande villaggio del divertimento di oltre 300.000 m2 aperto dalle 18 fino alle 6 di mattina con 8 cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, 9 Stage Musicali (4 discoteche, 3 spettacoli dal vivo, 2 concerti live), DJ SET, cene spettacolo, musica e grandi artisti. Main stars, nel maestoso Teatro1, il re della Trap Sfera Ebbasta con il suo DJ Set - l’artista più ascoltato dell’anno su Spotify – e Shiva, il rapper da milioni di streaming in cima alle classifiche di Youtube.