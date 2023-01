Singolare vicenda a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Un uomo ha comprato alcuni pastori del presepe sul web ma ha ricevuto un pacco contenente diechi chili di droga. Più precisamente cannabis raffinata in marijuana, pronta per essere dosata e venduta al dettaglio. L'acquisto è avvenuto su un sito spagnolo e il cittadino campano, che non si aspettava di certo un risvolto del genere, ha prontamente allertato le forze dell'ordine che ora stanno indagando sul caso.