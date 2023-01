Guerra in Ucraina, missile esplode in diretta tv dietro il giornalista!

Il giornalista francese Paul Gasnier è stato sfiorato da un missile caduto a meno di un chilometro di distanza da lui mentre era in diretta, intorno alle 20, da Kramatorsk, nella regione di Donetsk, sul canale francese TF1-TMC. L'esplosione è stata ripresa dalla telecamera mentre il giornalista si è sdraiato subito a terra. Gasnier, che si trova nell'Ucraina orientale con i colleghi Heloise Grégoire e Theo Palfrai, si è successivamente trasferito in un luogo sicuro e da lì ha continuato il collegamento con lo studio. Il reporter ha spiegato che nessuno è rimasto ferito. Stupore in studio, dove era presente - come si vede nell'inquadratura in basso a destra - il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire. Il video è diventato prontalmente virale sul web.