Jeremy Renner ricompare sui social dopo l'incidente: il messaggio per i fan

Jeremy Renner ha rilasciato la sua prima dichiarazione dopo l'incidente in cui è rimasto vittima. L'attore è stato travolto da uno spazzaneve: le autorità hanno rivelato che il veicolo, del peso di 6.500 kg, ha "investito" Hawkeye (Occhio di Falco) di Avengers dopo essersi capovolto. Renner, che è ricoverato in terapia intensiva dopo una delicata operazione chirurgica, ha condiviso una sua foto in un letto d'ospedale sul suo profilo Instagram.

Come sta Jeremy Renner dopo l'incidente

"Grazie a tutti per le vostre parole gentili. Sono troppo incasinato ora per scrivere. Ma mando amore a tutti voi", ha scritto Jeremy Renner su Instagram. Un post che ha fatto subito il pieno di like e commenti di pronta guarigione. Tra i tanti anche quelli dei colleghi Chris Pratt e Chris Hemsworth. Il 51enne è stato gravemente ferito mentre cercava con lo spazzaneve di liberare la sua auto dalla neve nella sua casa vicino a Reno, in Nevada. Uno dei vicini di casa di Renner, un medico, gli ha messo un laccio emostatico alla gamba che sanguinava pesantemente fino all'arrivo dei paramedici.