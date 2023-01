Wanda Nara, frecciata a L-Gante dopo la sfilata: ecco quanto ha guadagnato

Wanda Nara star in Uruguay, a Punta del Este, dove si è recata con la sorella Zaira e i figli per trascorrere il Capodanno. Qui è stata coinvolta come presentatrice di una sfilata, alla quale ha preso parte pure la piccola Francesca - avuta da Mauro Icardi 7 anni fa - in qualità di baby modella. Come spifferato nel programma tv LAM, la bionda imprenditrice avrebbe guadagnato ben diecimila dollari (oltre 9mila euro) per la serata. Al termine dell'evento non ha risparmiato una frecciatina a L-Gante , che secondo i gossip frequenterebbe dalla scorsa estate...

Wanda Nara e il rapporto con L-Gante

Ai microfoni del programma tv Socios del Espectáculo Wanda Nara è stata molto chiara circa il suo presunto flirt con il cantante 22enne: "Non c'è niente. È un super amico e abbiamo un ottimo rapporto. Sono single. Per ora non vorrei innamorarmi di nuovo. Sto bene. Sono stata sposata per molti anni e preferisco stare da sola". Poi ha lanciato una stoccata che sicuramente non farà piacere a L-Gante, che ha sempre usato parole al miele per Wanda: "Mi accostano ad ogni persona che è lontana dalla realtà. In amore non ho pregiudizi, ma mi coinvolgono con persone che potrebbero essere i miei figli”.