Taylor Mega quanto guadagna? "Da 8 a 40 mila euro"

Non solo influencer, che lavoro fa Taylor Mega

Taylor Mega, che di recente è stata ospite al Grande Fratello Vip per una sorpresa all'amica Giaele De Donà, ci ha tenuto a precisare che non lavora solo come influencer: "Ho un centro estetico a Milano e un'app di fitness dove ci sono persone che si sono iscritte per allenarsi con me. Ho iniziato facendo la commessa in due posti diversi e durante i weekend lavoravo in un bar".