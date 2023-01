Morte Vialli, Fedez: "Grazie per quello che hai fatto. Ci eravamo promessi..."

Le parole di Fedez su Vialli

"Faccio questo video per ricordarlo perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. - ha dichiarato piuttosto provato Fedez - Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse. A me non è mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore. Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi spiace perché ci saremmo dovuti vedere, farci una foto con le nostre cicatrici".