Oriana Sabatini: la clamorosa novità che fa impazzire gli argentini

Ancora un cambio look per Oriana Sabatini. Questa volta la fidanzata di Paulo Dybala ha optato per una lunga frangia, di gran moda in questa stagione, che ha prontamente mostrato sui social network, ricevendo in cambio innumerevoli like e complimenti. Nel selfie allo specchio la cantante argentina è più bella che mai. A curare il nuovo taglio è stato ancora una volta l'hair stylist Nelson Saino che, oltre ad occuparsi della lunga chioma di Oriana, è pure parrucchiere e amico della Joya. "Stai bene con tutto", ha fatto notare un follower alla Sabatini, che ha ricevuto tra gli altri gli apprezzamenti dell'influencer Stefi Roitman, della stilista Mica Tinelli e dell'attrice Caro Domenech.