Una scelta in linea con Gianluca Vialli e la sua storia: i funerali dell'ex attaccante si svolgeranno a Londra in forma privata. Questa la decisione presa dalla famiglia. Nei prossimi mesi potrebbe esserci un ricordo pubblico, a Cremona, ma la famiglia ha deciso che nei prossimi giorni (forse lunedì) ci sarà il funerale privato a Londra. Salvo cambiamenti dell'ultima ora, la moglie, le figlie e la famiglia d'origine manterranno quella riservatezza che per Vialli era fondamentale.