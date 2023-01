Vialli, il discorso commovente di Mourinho e Pellegrini in suo ricordo

Vialli, il ricordo di Pellegrini e Mourinho

Per primo ha preso la parola Mou: "Lo conoscevo bene, tutti voi che siete stati in Nazionale italiana lo conoscevate bene, anche meglio di me. Ci sarà un minuto di silenzio domenica, ma visto che lo abbiamo saputo ora lo faremo anche qui. Penso che lo meriti anche perché ci sono molti amici suoi". A quel punto ha parlato il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini: "Si tratta di una persona da cui tutti possiamo imparare tanto, io ho imparato tanto da lui. Oggi è un giorno brutto, non ci resta che trarre i suoi insegnamenti e continuare a renderlo vivo dentro di noi". A Trigoria ci sono tre giocatori, Spinazzola, Belotti e Cristante, che hanno vissuto con lui lo staordinario Europeo vinto. E poi c'è Pellegrini, c'è Mancini, c'è El Shaarawy, tutta gente che ha avuto modo di conoscere Vialli in Nazionale. E per questo, anche per questo, il minuto di silenzio non è stato retorico. Ma vero e sentito. Le parole, poi, hanno fatto il resto. Sono state poche, ma sono state quelle giuste.