Tagliente: Badia al Pino? Violenza assurda, ma il calcio non c'entra

Tagliente partendo ricostruendo una rivalità atavica ma etichettando i protagonisto dei fatti di domenica come «sedicenti tifosi o ultras. Per me si tratta di personaggi che esulano rispetto al mondo del calcio se non perché vogliono provare a controllarlo». E Tagliente sostiene questo con cognizione di causa: «Gli scontri nelle aree delle autostrade tra frange napoletane e romaniste sono un fenomeno conosciuto che risale nel tempo. Ricordo in modo nitido la follia sullo stesso tratto autostradale del 6 maggio 2008: l'area di servizio era quella di Montepulciano. Era il 4 maggio, 36° turno di serie A: i giallorossi salivano a Genova per la partita contro la Sampdoria, gli azzurri erano impegnati a Torino contro i granata. La Polstrada riuscì a bloccare i napoletani prima che riuscissero a dileguarsi, quindi ad accompagnarli ad una uscita dell’autostrada, dove furono presi in consegna dal personale della Digos di Firenze. Erano personaggi dei Quartieri Spagnoli, tra loro anche Gennaro De Tommaso il capo ultrà napoletano noto come “Genny ’a carogna”: 17 furono arrestati con accuse pesanti. Da Questore di Firenze sottolineai che gli arrestati non avevano niente a che vedere con il calcio e lo sport, erano solo delinquenti che agivano fuori dallo stadio».

Quindici anni dopo, stesse fazioni, autogrill Badia al Pino. «Parlo sempre di sedicenti tifosi perché questi teppisti non possono essere confusi con gli stessi ultras, che io ho sempre considerato una risorsa. Il mondo dei tifosi e del calcio non ha nulla a che vedere con questi soggetti. Sul piano della pianificazione e prevenzione, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva ritenuto ad alto rischio la trasferta e le Questure interessate avevano fatto presidiare tutte le aree di servizio del tratto autostradale. Per quanto riguarda la gestione degli incidenti, grazie all’introduzione nel nostro ordinamento dell’arresto in flagranza differita, gli agenti operanti hanno potuto consentire la riapertura della circolazione evitando così più gravi conseguenze per la sicurezza autostradale e rinviando l’intervento per l’adozione delle misure coercitive. Al momento hanno documentato quanto stava accadendo con telecamere di sicurezza o fotografie per procedere in un secondo momento alla identificazione e accertare le singole responsabilità. Più tardi sono stati identificati in centinaio di romanisti a Milano e una ottantina a Genova».

Tagliente prosegue: «Sul piano dell’investigazione le Digos delle Questure interessate stanno lavorando per arrivare quanto prima all'identificazione dei responsabili di questo gesto folle e assurdo. E sono certo che presto arriveranno misure restrittive e daspo con prescrizioni. E’ di tutta evidenza poi che ci siano state delle criticità da valutate attentamente nel corso dei debriefing, che normalmente seguono a tutti gli incidenti, per valutare quali correttivi organizzativi apportare. Una cosa per me è certa: questi soggetti, o con misure restrittive o con daspo con prescrizioni stringenti, quando le squadre giocano in casa o in trasferta dovranno rimanere in casa ed essere controllati».