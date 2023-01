Fiorello svela il numero di Alessia Marcuzzi in diretta: scoppia il putiferio

Risveglio traumatico per Alessia Marcuzzi grazie all'amico e collega Fiorello. Lo showman siciliano ha inquadrato per sbaglio il numero telefonico della conduttrice in una diretta Instagram: in pochi minuti l'ex compagna di Simone Inzaghi è stata subissata di chiamate e messaggi. Fiorello, che insieme a Fabrizio Biggio è tornato alle dirette mattutine su Instagram in attesa del ritorno su Rai 2 con 'Viva Rai2', era pronto a chiamare la Marcuzzi per promuovere il suo nuovo programma ma, mentre Biggio lanciava la telefonata, Rosario ha inquadrato lo schermo del telefono, dove sotto al nome compariva anche il numero.