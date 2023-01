Le profezie di Bill Gates sul nuovo anno spaventano: tutto può finire bruscamente

Dalla guerra in Ucraina , passando per i cambiamenti climatici e la crisi economica globale fino all'emergere di nuove epidemie e pandemie : sono queste le criticità, le sfide che l'umanità deve e dovrà affrontare in futuro. Problemi che però diventano sempre più pressanti e logoranti per tutto il mondo: a questo proposito, secondo Bill Gates , il 2023 e gli anni avvenire non saranno di certo migliori e sottolinea l'incombenza ditempi " complicati " . Da qualche tempo, l' imprenditore e co-fondatore di Microsoft ha condiviso con la propria community una serie di previsioni riguardanti gli eventi che attanagliano il mondo. Negli ultimi mesi, ad esempio, si è discusso delle conseguenze dell' invasione russa dell' Ucraina o di tutto ciò che riguarda il Covid .

Cosa sono i "semi magici" di Bill Gates: il retroscena

Gates e le sfide del futuro: dalla medicina alla crisi economica

Grazie al patrimonio di cui dispone e attraverso la sua fondazione, Bill Gates dà il suo contributo alle questioni ambientali e sanitarie, diventando anche un convinto combattente contro il cambiamento climatico. Nelle sue recenti previsioni, l'americano ha messo in guardia tutti sulla necessità di costruire meglio con lo scopo di ottenere così un isolamento termico più efficiente. Secondo la sua visione, l'essere umano si trova in un momento chiave: la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni, provocando una vera e propria rivoluzione in settori come la medicina. Tuttavia lo stesso Gates avverte che l'arrivo, ad esempio, dell'intelligenza artificiale in test come gli ultrasuoni o le terapie geniche potrebbe interrompersi bruscamente a causa dell'attuale situazione mondiale. Per tutte queste ragioni, Gates sottolinea l'importanza di maggiori investimenti in ambiti chiave come la formazione e l'istruzione che considera i pilastri di qualsiasi società. Il più grande ostacolo a questo è però dettato dalla grave crisi economica che si sta attraversando, derivata in parte dalla situazione in Ucraina e del conseguente dall'aumento dei prezzi che ostacola il mercato finanziario mondiale.