Clamoroso: uno sciatore salvato da morte certa grazie a Tik Tok!

I social non sono soltanto foto, video e stories, spesso possono risultare molto utili, essere fonte d'informazione e in alcuni casi possono anche salvare la vita: un ragazzo di 16 anni è riuscito ad evitare una tragedia grazie ad un video tutorial guardato su Tik Tok . Mentre sciavano in Canada, precisamente nei pressi del SilverStar Mountain Resort, il padre del ragazzo è finito in una sorta di pozzo di neve , una buca molto profonda che si genera intorno al fusto degli alberi e che è coperta dalla neve, molto più soffice in quel punto rispetto al resto della pista. Lo sciatore non se n'è accorto e, passandoci sopra, è sprofondato.

Il video su Tik Tok salva lo sciatore

Per fortuna, il figlio tre giorni prima aveva visto un video su Tik Tok in cui si spiegava come agire in questi casi, senza perdere la calma. Il 16enne ha eseguito le "istruzioni" del tutorial, ha ricavato uno spazio d'aria tra la neve per far respirare il padre e poi l'ha fatto uscire sano e salvo. Se l'avesse subito mosso con forza, in preda al panico, avrebbe solamente peggiorato la situazione, facendo ulteriormente sprofondare lo sciatore.