Tagliente: «Gli arresti non convalidati? Gli anelli della catena-sicurezza andrebbero tenuti insieme»

La mancato convalida dell'arresto dei due romanisti, tra i protagonisti dei gravi fatti di domenica all'area di servizio Badia al Pino, sul tratto dell'A1 conseguentemente chiuso dalle autorità intervenute, rappresenta sicuramente un colpo all'impalcatura dell'attività di intelligence. Un aspetto che ha voluto commentare con noi Francesco Tagliente, già prefetto e questore della Repubblica oltre che tra i padri fondatori dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, oggi delegato ai rapporti con le istituzioni dell'Ancri (Associazione nazionale dei Cavalieri al Merito della Repubblica) e presidente della sezione romana dell'Anaoai (l'Associazione nazionale olimpici e azzurri d'Italia). «Partiamo da questo aspetto. L’arresto in flagranza differita, operato nei confronti di due partecipanti ai violenti scontri sull'Autostrada A1, non è stato convalidato per la ritenuta insussistenza del presupposto dell’urgenza e della necessità in fase di arresto. Il profilo di riferimento è questo. I due arrestati sono pluripregiudicati per reati specifici: uno, sottoposto a Daspo con obbligo di firma, è coinvolto nei gravi episodi di Liverpool in cui ci fu il tentato omicidio Sean Cox, il tifoso del Liverpool che nel 2018 venne gravemente ferito dai sostenitori della Roma in trasferta per la gara di Champions; l’altro, dopo aver partecipato agli scontri in autostrada, era tornato a Roma per ottemperare all’obbligo di firma presso un Ufficio di Polizia. Quest’ultimo all’atto dell’arresto, in possesso di un coltello, aveva dichiarato che è sua abitudine portarlo quando esce per andare a lavorare. Ora, il giudice non ha convalidato ritenendo che anche in occasione dell’arresto in differita devono sussistere elementi di necessità ed urgenza, non ravvisati. Non ha ritenuto rilevante per la convalida dell’arresto il pericolo di reiterazione dei reati ipotizzato nella informativa.

Quindi non ha messo in discussione l’identità e il riconoscimento dei due arrestati né l’impossibilità di fare l’arresto in flagranza per lo scenario e il contesto ambientale dei violenti scontri con blocco della circolazione autostradale».