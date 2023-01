Emanuela Folliero shock: "Incidente domestico, ho rischiato di morire"

Emanuela Folliero ha rischiato grosso: la popolare conduttrice ha rischiato di morire a causa di un incidente domestico. "Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica – ha raccontato Trends&Celebrities di Rtl 102.5 News - Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Solo tanta paura". Di recente la Folliero è apparsa in tv, ospite del Grande Fratello Vip, per fare una sorpresa all'amica Patrizia Rossetti.