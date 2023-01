Morata, la moglie Alice è uscita dalla terapia intensiva: come sta

Sospiro di sollievo per Alvaro Morata. La moglie Alice Campello sta meglio dopo il parto della quarta figlia Bella. Ancora una volta è stato il calciatore a informare tutti sui social network, dove ha postato uno scatto dell'influencer veneziana e della bambina. "Alice è fuori dalla terapia intensiva, sta molto meglio, è nella stanza con Bella e si sta riprendendo - ha scritto il giocatore - Sto ancora assorbendo tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia capitata e la mia vita senza di te non avrebbe alcun senso". L'ex della Juve ha poi ringraziato tutti i medici della Clinica Universidad Navarra di Madrid dove è attualmente ricoverata la Campello.