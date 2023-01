Incidente shock: Airbus Ita investe un aereo Delta a New York

NEW YORK - Nelle ultime ore sono emersi dettagli e materiale video e audio sull'incidente di un Airbus di Ita Airways. Si tratta di un tamponamento in pista, avvenuto lo scorso 2 gennaio a New York tra un aereo di Delta Airlines, modello Bombardier, e un A330-202 nuovo di zecca. A scontrarsi sono state la coda del velivolo appartenente all’americana Delta e l’ala destra dell’Airbus di Ita. Danni seri per entrambi gli aerei: il primo con la coda gravemente danneggiato, il secondo con l'ala tranciata di netto. Ita Airways ha già avviato un’indagine interna ed ha già annunciato che l’Airbus protagonista dell’incidente è stato riparato e rientrerà a Fiumicino.