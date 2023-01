Piqué si sfoga sui social dopo la bufera Shakira: "La vita può essere..."

Gerard Piqué ha rotto il silenzio dopo il putiferio scatenato dalla nuova canzone dell'ex compagna Shakira. In ogni strofa di 'Music Sessions #53' la popstar accusa pesantemente l'ex calciatore e la nuova fidanzata Clara Chia Marti, con la quale l'avrebbe tradita nell'ultimo anno della loro lunga storia d'amore durata ben dodici anni. La cantante non ha esitato a definirsi una persona migliore, una Ferrari, un Rolex, sostituita con una Twingo e un Casio (riferiti invece alla 23enne ex cameriera).