Rapina shock per Usain Bolt: spariti milioni di dollari dal suo conto! Il giamaicano incredulo: a rischio il suo patrimonio

Ecco come sono stati sottratti i soldi dal conto di Bolt

L'inizio di tutto è avvenuto quando Bolt ha notato movimenti irregolari in uno dei suoi conti aperti presso il fondo di investimento Stocks and Securities Limited (SLL) all'inizio di questa settimana. "Abbiamo avviato la procedura per chiarire i fatti", ha detto Walker, che però non ha specificato l'importo esatto del tesoro svanito. "Il suo intero portfolio è in fase di revisione. Non è una procedura semplice visto che è un cliente della SLL da 10 anni", ha aggiunto.

Quanto guadagna Bolt e a quanto ammonta il suo patrimonio

Secondo Gleaner il responsabile potrebbe essere un ex dipendente della SLL coinvolto in numerose frodi, inclusa quella effettuata sul conto corrente di Bolt. Walker spera di poter fornire maggiori dettagli sulle indagini nei prossimi giorni. Usain Bolt , dominatore della velocità per un decennio con otto ori olimpici e 11 titoli mondiali, è arrivato a guadagnare cifre astronomiche, vicine ai 30 milioni di euro a stagione, secondo Forbes, per una fortuna personale stimata in oltre 100 milioni di dollari.