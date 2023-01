Il padre di Piqué provoca Shakira, lei si vendica: cosa diceva il messaggio

Shakira e i genitori di Piqué: cosa sta succedendo

È stato infatti rivelato che il papà di Piqué ha cambiato la sua foto profilo su Whatsapp con una dell'attore Kevin Costner in una scena del film Balla coi lupi. Il riferimento è proprio alla nuova canzone di Shakira, che in un verso afferma: "Un lupo come me non è per ragazzi come te". Immediata e durissima la risposta della cantante, che si è vendicata degli ex suoceri mettendo in casa sua a tutto volume la sua nuova canzone, in modo che potesse arrivare chiaramente alla casa dei genitori di Piqué.