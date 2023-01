Wanda Nara, il messaggio sul perdono è per Icardi? I social si interrogano

Il messaggio di Wanda

Così, mentre si specula sul fatto che abbia dato una nuova opportunità al padre di Francesca e Isabella, Wanda ha ricordato perché il perdono non è così semplice: "Ti perdono qualsiasi cosa, tranne quello che sapevi mi avrebbe fatto del male e hai fatto lo stesso". Le sue parole fanno pensare che i tentativi di riconciliazione di Icardi non andranno a buon fine fintanto che rimarrà nella testa di Wanda Suarez il tradimento che avrebbe subito nello scandalo chiamato Wandagate balzato alle cronache per via della relazione dell'attaccante con l'attrice cinese.