Corriere dello Sport-Stadio e Vivaticket, sport e intrattenimento si incontrano

ROMA - Approfondire, sviluppandola, una passione come quella per lo sport vuol dire conoscerne e viverne appieno natura e caratteri. È da questa idea che il Corriere dello Sport-Stadio è partito per definire un importante accordo con Vivaticket , multinazionale leader nella vendita di biglietti per sport e musica.

Da gennaio 2023 sarà infatti possibile acquistare l’intero portafoglio di eventi sportivi, teatrali e musicali di Vivaticket anche attraverso il Corriere dello Sport-Stadio.

Il nuovo sito vivaticket.corrieredellosport.it consentirà agli utenti di navigare facilmente e soddisfare le loro richieste in modo semplice e veloce.

La novità risiede nell’approfondimento della notizia oltre il racconto, per cui l’interesse per uno sport o una squadra porta dalla lettura all’esperienza diretta. Ogni notizia sarà collegata alla proposta di acquisto dell'evento. Dal calcio di Serie A agli altri sport, l’obiettivo è accompagnare il lettore negli stadi e nei palazzetti, sia con il racconto sia fisicamente.

La musica, l'altro elemento caratterizzante, rappresenta un aspetto fondamentale dell’offerta di Vivaticket: con questo accordo, tutti gli utenti del sito potranno avere rapido accesso alla loro passione.

L’operazione si fonda su un minimo comune denominatore, la passione, che porta a seguire il proprio idolo o la propria squadra del cuore con le news, i video, le interviste, gli approfondimenti giornalistici e adesso anche con la presenza diretta.

La ripartenza del campionato dopo lo stop dei mondiali è il momento ideale per dare sfogo alla passione. Corriere dello Sport-Stadio diventa così il primo in Italia a entrare nel mercato della vendita di biglietti sportivi e non. “Il nostro obiettivo è un’offerta sempre più completa per i nostri utenti. Riteniamo che la passione per lo sport si sposi perfettamente con quella per la musica e lo spettacolo. Operiamo nella sfera dell’intrattenimento, offriamo momenti di svago nei quali la partecipazione diretta è centrale. Per questo abbiamo deciso di aggiungere l’offerta di ticketing definendo l’accordo con un partner importante quale è Vivaticket. Questa è la prima di una serie di novità che verranno introdotte nel 2023 e vedranno i nostri siti consolidare la loro posizione di leadership nel panorama nazionale”, ha commentato Paolo Potitò, Head of Content della divisione digitale del Gruppo Amodei.

“Siamo entusiasti di questa nuova partnership con Corriere dello Sport-Stadio. Collaborare con una testata giornalistica di questo spessore e prestigio ci porterà sicuramente grandi vantaggi, sia in termini di pubblico, raggiungendo nuovi target, sia di visibilità. L’abbinamento Vivaticket- Corriere dello sport rappresenta una novità senza precedenti”, ha dichiarato Silvano Taiani, CEO di Vivaticket.