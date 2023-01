Tutti gli alimenti proibiti che non dovresti dare al tuo cane

1. Cioccolato e prodotti con caffeina e teina

Irritano lo stomaco e possono causare dolore, diarrea o vomito. Inoltre se consumati ripetutamente possono portare a problemi cardiaci.

2. Latte

Può provocare indigestione. Da assumere con moderazione, invece, i derivati del latte come formaggio e yogurt.

3. Pasticceria industriale

Gli alimenti con coloranti o zucchero devono essere assolutamente esclusi dalla dieta degli animali domestici. Da evitare anche quei prodotti che appaiono catalogati come “senza zucchero”. Molto spesso per addolcire il cibo in questione viene utilizzato lo xilitolo, una sostanza che "può avere effetti devastanti sul cane", come fanno sapere dalla Food and Drug Administration (Fda).

4. Pesce crudo

Pesce crudo e crostacei hanno una componente chiamata tiaminasi che scompone la tiamina. La carenza di quest'ultima, nota come vitamina B1, può portare addirittura alla morte del cane. È infatti essenziale per il corretto svolgimento di numerosi processi metabolici nel cane.

5. Albicocca e pesca

Solitamente non recano danni al cucciolo a patto che non venga mangiato alcun osso e determinate parti della pianta come lo stelo e le foglie in quanto contengono cianuro che è decisamente dannoso.

6. Semi di frutta

Da evitare in assoluto i semi e i noccioli della frutta perché contengono una sostanza chimica naturale, l'amigdalina, che rilascia cianuro quando viene digerita ed è letale per un cane.

7. Alcol

Inutile dire che può provocare il decesso del quattrozampe.

8. L'uva e l'uvetta

Colpiscono il sistema renale del cane provocando un'alterazione metabolica che porta a disturbi intestinali, che causano vomito e diarrea oltre a danneggiare i reni.

9. Agrumi

Limoni, arance e mandarini colpiscono lo stomaco del cane per via della loro acidità.

10. Aglio

L'aglio contiene tiosolfato: il suo consumo può causare tachicardia e svenimento.

In più va prestata particolare attenzione ai funghi: alcuni sono tossici sia per l'uomo sia per il cane. E l'avocado, che tanto va di moda in questi ultimi anni? L'animale può mangiarlo ma come sempre togliendo il seme presente al suo interno.