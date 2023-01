"La Russia pronta a lanciare una delle sue super armi"

La Russia avrebbe deciso di fare un nuovo passo in avanti per quanto riguarda gli armamenti militari. Avrebbe così ripreso i lavori su Poseidon, missile sottomarino di ultima generazione potenzialmente armabile con testate nucleari cento volte più potenti delle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Il razzo è lungo circa 20 metri, può viaggiare ad una profondità di mille metri e ha un raggio d'azione di almeno 10mila chilometri. L'agenzia russa Tass, citando "una fonte vicina al Ministero della Difesa", ha infatti annunciato che il sommergibile Belgorod avrebbe completato una serie di test di lancio con modelli del peso e delle dimensioni del siluro che Mosca ha già ampiamente utilizzato come strumento di propaganda nel corso del 2022, minacciando in televisione scenari apocalittici per l'Occidente. La Nato, soprattutto dopo l'inizio della guerra in Ucraina, ha ripetutamente espresso preoccupazione per questa arma.