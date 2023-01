Il superfood che usavano gli antichi Egizi: aiuta la pelle e la digestione

Nell'antico Egitto andavano pazzi per l'aloe vera! Secondo il dermatologo Juan García Gavín, "un fitonutriente con 75 principi attivi con effetti benefici sulla pelle: lenitivo, cicatrizzante, antisettico, idratante e persino protettivo contro i raggi ultravioletti". Ha proprietà mediche che vengono utilizzate da centinaia di anni per affrontare diversi problemi di salute. Inoltre è considerata a tutti gli effetti un superfood. Sono molteplici i motivi per cui utilizzare l'aloe ancora oggi.