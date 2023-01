Aereo precipitato in Nepal: l'errore del pilota, parla l'esperto

Sono 72 le persone morte nell'aereo precipitato in Nepal. Lo schianto è avvenuto poco prima dell'atterraggio. L'aereo, operato dalla Yeti Airlines nepalese, è precipitato a solo un chilometro e mezzo dall'aeroporto internazionale di Pokhara, famosa meta turistica a 200 chilometri dalla capitale Katmandu, da dove era partito. A bordo c'erano 37 uomini, 25 donne, tre bambini e tre neonati . Il disastro aereo è il più grave degli ultimi trent'anni nel piccolo Paese dell'Asia meridionale. Sul volo si erano imbarcati anche 15 stranieri: cinque provenienti dall'India, quattro russi, due sudcoreani, un australiano, un argentino, un irlandese e un francese.

Il parere dell'esperto

Un video angosciante condiviso sui social media mostra il momento in cui l'aereo ha perso il controllo pochi secondi prima di schiantarsi. Secondo l'esperto di aviazione, il professor Ron Bartsch, il motivo del tragico incidente potrebbe essere stato il forte vento del Nepal, nonché un errore di calcolo della velocità da parte del pilota. Bartsch ha assicurato che le piste del Nepaol sono "tra le più impegnative al mondo". Secondo il professore, il pilota potrebbe aver pensato che l'aereo stesse viaggiando più velocemente di quanto non fosse in realtà, causando così lo stallo del motore.