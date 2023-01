Federica Pellegrini e la cena di gruppo: spunta un ospite a sorpresa

Cena di gruppo per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia è tornata di recente dal viaggio di nozze alle Maldive e ha avuto modo di rivedere tutti gli amici conosciuti a Pechino Express. La Divina e il suo allenatore sono infatti tra i protagonisti della prossima edizione dell'adventure-game di Sky, in onda a marzo ma registrato lo scorso autunno in Oriente. Tra i presenti anche Totò Schillaci: l'ex calciatore ha portato cannoli siciliani per tutti! Una sorpresa molto gradita dalla Pellegrini così come dagli altri commensali.