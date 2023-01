Dal Viagra ai selfie con gli infermieri, tutti i dubbi sulla latitanza di Mattia Messina Denaro

All'indomani della notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro, il quotidiano 'La Verità' ha diffuso lo scatto del criminale che sorride accanto ad un infermiere della clinica La Maddalena di Palermo. Un altro elemento, insieme ai molti altri scoperti, come il timbro originale sulla carta d'identità, che fa pensare alla latitanza protetta del superboss. Una rete di complici, talmente fitta ed affidabile da permettergli, evidentemente anche gesti come questo. Una foto insieme ad uno sconosciuto, potrebbe finire ovunque, ad esempio sui social network: un segno di massima tranquillità di non essere comunque scoperto, o una sorta di resa nei confronti di chi da così tanti anni lo cercava?