La nonna più sexy dei social: il topless manda in delirio i follower

Diciamo che non appartiene allo "stereotipo" delle nostre nonne, vecchine dolci e premurose, tutte intente a preparare deliziosi pasti o a raccontare favole ai nipoti. Almeno stando alle apparenze. Gina Stewart è la nonna più sexy dei social: la 52enne modella australiana, da tempo popolare su Instagram, con decine di migliaia di follower, ha deciso di far impazzire i suoi fans, esibendosi in uno spogliarello light, che è quasi sfociato nel topless.