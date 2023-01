La regina dell'escursionismo muore in un incidente in montagna

MOUNT BALDY (Stati Uniti) - Crystal Paula Gonzalez-Landas, famosa escursionista di 56 anni, è morta a Mount Baldy (California) dopo essere caduta in un burrone ghiacciato di oltre 210 metri. L'impatto le è stato fatale, e la donna è deceduta prima di raggiungere l'ospedale.

Il messaggio della figlia

Questo il toccante ricordo della figlia: ”È conosciuta da molti come la regina danzante dell'escursionismo o l'escursionista per la vita - scrive la figlia Jasmine Rosado - è conosciuta nella comunità per le sue escursioni senza paura e la sua dose quotidiana di ispirazione”.