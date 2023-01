Gf Vip, Antonella Fiordelisi è incinta? "Ho un ritardo". Cala il gelo in studio

La richiesta del test alla produzione

Antonella Fiordelisi ha chiesto alla produzione un test di gravidanza. L’ospite della Casa del Grande Fratello non sembra essere particolarmente preoccupata, ma nelle scorse ore, la Fiordelisi è tornata a confidarsi con Nikita, rivelando altri particolari intimi della sua love story con Edoardo Donnamaria. La Fiordelisi non ha girato troppo intorno alla questione, ed è entrata a gamba tesa sul suo partner criticando l’avventatezza del compagno sui costanti approcci amorosi. “Tutti i giorni… - ha rivelato la Fiordelisi a Nikita - sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare”. A questo punto, non resta che aspettare.