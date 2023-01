Alice Campello: "Ora sto bene, ecco chi mi ha salvato la vita"

Non sono stati giorni facili per Alvaro Morata e la sua compagna Alice Campello, che è finita per qualche giorno in terapia intensiva dopo la nascita del loro quarto figlio. Dopo il parto ci sono state delle complicazioni ma, alla fine, tutto si è risolto nel migliore dei modi con la compagna dell'ex Juve che è tornata a casa insieme alla nuova bambina. Sui social Alice ha voluto lanciare un appello legato alla sua esperienza, oltre a ringraziare tutti coloro che le sono stati vicino.