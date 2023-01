SANREMO - Ci saranno anche i Maneskin sul palco dell'Ariston al 73esimo Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico, Amadeus, che al Tg1, ha svelato che la rock band romana si esibirà come ospite giovedì, 9 febbraio. "Io li invito ogni anno a prescindere, perché per me Sanremo è legato a loro, sono pazzeschi e il Festival ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin".