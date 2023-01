Chiude “il peggior McDonald’s del mondo”: ecco dove si trova

Dopo ben 40 anni di attività, quello che è considerato come il peggior McDonald's del mondo ha chiuso i battenti . Il locale era situato nella capitale del Canada, a Ottawa , ed è diventato famoso per aver causato ben 800 chiamate alla polizia in un solo anno .

Chiude il peggior McDonald's del mondo

Il locale, aperto nel 1985, lascia dietro di sè una scia di esperienze traumatiche per i suoi clienti, con numerose risse andate in scena all'interno di cui due diventate particolarmente celebri nel 2013. Poi nel 2015 tornò alla ribalta per la notizia di un procione ritrovato all'interno del locale. Gli eccessivi problemi di sicurezza gli hanno dato il nome di peggior McDonald's del mondo. Il propietario ha però assicurato che questi problemi non hanno causato la chiusare del locale, che è avenuta poiché si è deciso di non rinnovare il contratto.