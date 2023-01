Beyoncé, la cifra astronomica guadagnata per 90 minuti di concerto dopo 5 anni di assenza

DUBAI - È andato in scena il ritorno trionfale di Beyoncé , che è tornata ad esibirsi dal vivo sul palco dopo ben cinque anni di assenza. È successo alla presentazione dell'Atlantis Royal, un lussuoso resort a Dubai, dove si è esibita per 90 minuti in un concerto privato, disponibile per poche persone e solo su invito.

Beyonce torna ad esibirsi dal vivo: quanto è stata pagata

Per la sua performance di un'ora e mezza, Beyoncé avrebbe incassato 24 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Sky News. Presenti tra il pubblico per questo evento speciale celebrità come Kendal Jenner, Liam Payne o Ronan Keating. L'organizzazione dell'evento ha vietato assolutamente l'uso di telefoni durante il concerto, motivo per il quale non sono disponibili nè foto nè video dell'evento.