Al supermercato vestito come Matteo Messina Denaro: la denuncia sui social

Sta facendo il giro del web la foto di un uomo che si è recato al supermercato vestito come Matteo Messina Denaro al momento dell'arresto avvenuto lo scorso 16 gennaio a Palermo. Cappellino di lana beige, montone, sneakers, outfit dello stesso colore. A diffondere la foto in rete è stato il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Borrelli, che ha definito il fenomeno preoccupante oltre che ripugnante.