Bambino cammina sul davanzale: l'incredibile salvataggio

Un bambino di due anni ha rischiato grosso a Cordoba, in Argentina. Nudo, solo con il pannolino, il piccolo ha iniziato a camminare sul davanzale della finestra del suo appartamento, situato al secondo piano. Fortunatamente è stato notato da un vicino che, con l'aiuto di due poliziotti che erano nei paraggi, è riuscito a salvare il bebè e a metterlo al sicuro nella sua casa. In un'intervista radiofonica la nonna ci ha tenuto a precisare che il nipote non era solo in quel momento: era col padre che però, a causa della stanchezza, si è addormentato. "La finestra era aperta per il caldo", ha puntualizzato la donna.